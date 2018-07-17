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США переконують Туреччину не купувати російські ракетні системи

США переконують Туреччину не купувати російські ракетні системи

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Держдепартамент США працює над тим, щоб переконати союзника по НАТО Туреччину придбати американські системи протиракетної оборони Raytheon Patriot, а не подібні російські ракетні системи. Про це заявила напередодні в.о. помічника держсекретаря Тіна Кайданов, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Вона зазначила, що Вашингтон "стурбований тим, що закуповуючи системи у росіян, вона (Туреччина – ред.) підтримуватиме найгіршу поведінку" Москви в Європі та інших країнах.

Туреччина двічі відкинула купівлю системи Patriot у процесі відбору, спочатку віддавши перевагу китайській системі, а згодом, у 2017 році, повернувшись до ідеї придбання російської системи С-400.

Чиновники США та НАТО неодноразово попереджали Анкару, що російська ракетна система не може бути інтегрована в систему оборонного альянсу.

Конгрес США схвалив законодавчі зміни, які передбачають блокування придбання Туреччиною винищувачів F-35, якщо Анкара придбає російські ракети.

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