США не хочуть виводити війська з Сирії до політичного врегулювання конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. США не мають наміру виводити свої війська з Сирії до політичного врегулювання конфлікту у цій арабській країні. Про це заявив у понеділок на зустрічі з журналістами міністр оборони США Джеймс Меттіс. Стенограму цієї прес-конференції розповсюдила прес-служба Пентагону, передає УНН.
“Чого ми не хочемо, так це, будучи на порозі перемоги на полі бою — у плані знищення фізичного „халіфату“ (терористичного угрупування „Ісламська держава“), географічного „халіфату“, — просто йти до того, як дипломати виграли мир. Так що спочатку здобуваєш перемогу у війні, а потім виграєш мир”, — сказав керівник американського військового відомства.
За словами Меттіса, в понеділок він повинен був зустрічатися в Вашингтоні разом з керівництвом Держдепартаменту з спецпосланцем генсека ООН по Сирії Стаффаном де Містурою, щоб обговорювати “шлях вперед”. “Я зустрічаюся зі Стаффаном де Містурою ... подивимося, де знаходиться женевський процес (врегулювання в Сирії), і що ми (Сполучені Штати) можемо зробити, щоб посприяти. Зрозуміло, в Женеві мають місце в основному дипломатичні зусилля, але у них є і військовий елемент ...”, - підкреслив міністр. При цьому він визнав, що вважає сирійську проблему “найскладнішою ситуацією в сфері безпеки, бойової ситуацією” з тих, з якими йому доводилося стикатися.
Як повідомляв УНН, влада Ізраїлю приймає суверенні рішення щодо проведення військових дій на території Сирії, й США не здійснюють на них вплив. Про це заявив у понеділок американський міністр оборони Джеймс Меттіс на прес-конференції в Пентагоні.