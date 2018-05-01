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США не хотят выводить войска из Сирии до политического урегулированию конфликта

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. США не намерены выводить свои войска из Сирии до политическому урегулированию конфликта в этой арабской стране. Об этом заявил в понедельник на встрече с журналистами министр обороны США Джеймс Мэттис. Стенограмму этой пресс-конференции распространила пресс-служба Пентагона, передает УНН.

США не хотят выводить войска из Сирии до политического урегулированию конфликта

“Чего мы не хотим, так это, будучи на пороге победы на поле боя — в плане уничтожения физического „халифата“ (террористической группировки „Исламское государство“), географического „халифата“, — просто уходить до того, как дипломаты выиграли мир. Так что сначала одерживаешь победу в войне, а затем выигрываешь мир”, — сказал руководитель американского военного ведомства.

По словам Мэттиса, в понедельник он должен был встречаться в Вашингтоне вместе с руководством Госдепартамента со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, чтобы обсуждать “путь вперед”. “Я встречаюсь со Стаффаном де Мистурой ... посмотрим, где находится женевский процесс (урегулирования в Сирии), и что мы (Соединенные Штаты) можем сделать, чтобы оказать содействие. Разумеется, в Женеве имеют место в основном дипломатические усилия, но у них есть и военный элемент ...”, - подчеркнул министр. При этом он признал, что считает сирийскую проблему “самой сложной ситуацией в сфере безопасности, боевой ситуацией” из тех, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Как сообщал УНН, власти Израиля принимает суверенные решения о проведении военных действий на территории Сирии, и США не осуществляют на них влияние. Об этом заявил в понедельник американский министр обороны Джеймс Маттис на пресс-конференции в Пентагоне.

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