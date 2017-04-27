США направлять до Афганістану 1,5 тисячі військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. США направлять до Афганістану 1,5 тисячі військовослужбовців зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії, передає УНН з посиланням на Daily Beast.
США направлять до Афганістану “додатково 1,5 тисячі військовослужбовців” зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії, яких неофіційно називають “Всеамериканською дивізією” або “дияволами в мішкуватих штанях”.
“Це не додатково, це планова ротація,” — сказав представник прес-служби міністерства, зазначивши, що тим самим збільшення чисельності контингенту не буде.
У свою чергу в прес-службі 82-ї дивізії уточнили, що десантники влітку змінять в Афганістані інші підрозділи сухопутних військ США.
“Військовослужбовці будуть розміщені на дев’ять місяців. Це запланована операція, і вона ніяк не пов’язана з якими-небудь атаками бойовиків,” — сказав підполковник Джо Буччино.
США в 2001 році почали військову операцію проти бойовиків руху “Талібан” в Афганістані. В даний час в країні перебувають близько 8,4 тисячі американських військовослужбовців, які в основному допомагають місцевим силам безпеки в боротьбі з талібами і бойовиками угрупування “Ісламської держави”.
Як повідомляв УНН, в результаті скидання GBU-43 на Афганістан були знищені 36 бойовиків “Ісламської держави”.
Нагадаємо, 13 квітня сили США скинули на тунельний комплекс “Ісламської держави” в Афганістані найпотужнішу неядерну бомбу GBU-43. Бомба була скинута з літака MC-130. Зазначається, що всі ризики для афганських і американських ЗС були мінімізовані.