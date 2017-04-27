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США направят в Афганистан 1,5 тысячи военнослужащих

Киев • УНН

 • 10503 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. США направят в Афганистан 1,5 тысячи военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, передает УНН со ссылкой на Daily Beast.

США направят в Афганистан 1,5 тысячи военнослужащих

США направят в Афганистан "дополнительно 1,5 тысячи военнослужащих" из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, которых неофициально называют "всеамериканских дивизией" или "дьяволами в мешковатых штанах".

"Это не дополнительно, это плановая ротация", - сказал представитель пресс-службы министерства, отметив, что тем самым увеличение численности контингента не будет.

В свою очередь в пресс-службе 82-й дивизии уточнили, что десантники летом изменят в Афганистане другие подразделения сухопутных войск США.

"Военнослужащие будут размещены на девять месяцев. Это запланирована операция, и она никак не связана с какими-либо атаками боевиков ", - сказал подполковник Джо Буччино.

США в 2001 году начали военную операцию против боевиков движения "Талибан" в Афганистане. В настоящее время в стране находятся около 8,4 тысячи американских военнослужащих, в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками группировки "Исламского государства".

Как сообщал УНН, в результате сброса GBU-43 на Афганистан были уничтожены 36 боевиков "Исламского государства".

Напомним, 13 апреля силы США сбросили на туннельный комплекс "Исламского государства" в Афганистане мощное неядерное бомбу GBU-43 . Бомба была сброшена с самолета MC-130. Отмечается, что все риски для афганских и американских ВС были минимизированы.

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