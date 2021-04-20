США надали Україні 155 млн доларів фіндопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки надали додаткову фінансову підтримку Україні у розмірі 155 мільйонів доларів для розвитку і покращення рівню життя українців. Про це йдеться в повідомленні Урядового порталу, передає УНН.
Деталі
Додаткове фінансування виділяється через Агентство з міжнародного розвитку (USAID). Зокрема, найбільшу частину коштів (63 мільйони доларів) мають використати на протидію російській агресії.
Також на зміцнення демократії та врядування виділено 44 млн. Сюди входить розширення судової реформи; зміцнення новостворених об’єднаних територіальних громад, та заохочення молодіжного лідерства та інновацій.
На підтримку зростання економіки та поліпшення стану здоров’я українців виділили 34 млн. Кошти підуть на підтримку відновлення України після пандемії COVID-19 шляхом поліпшення якості основних медичних послуг для українців; підвищення прозорості та розширення економічних можливостей у енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі, а також надання допомоги у розвитку земельного ринку.
На вдосконалення заходів із протидії корупції виділили 14 млн. Зокрема, кошти підуть на підтримку реформ та забезпечення захисту антикорупційних інституцій; зменшення обсягів корупційних дій у сфері охорони здоров’я; надання Україні допомоги у закупівлі життєво необхідних лікарських засобів, а також на підтримку подальшого розвитку платформ електронного врядування.
Доповнення
2 квітня відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джо Байдена. Основними темам розмови стали підтримка суверенітету нашої країни, реформи, боротьба з корупцією і коронавірусом.