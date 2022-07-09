США нададуть 368 млн доларів на підтримку українських біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Сполучені Штати нададуть майже 368 мільйонів гуманітарної допомоги для України. Кошти будуть спрямовані на підтримку українських біженців та внутрішньо-переміщених осіб. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає УНН.
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"Наша відданість народу України рішуча. Сполучені Штати надають майже 368 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни росії", — написав Блінкен у Twitter.
Доповнення
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ про виділення Україні пакету військової допомоги в розмірі 400 млн доларів.