США предоставит 368 млн долларов в поддержку украинских беженцев

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"Наша преданность народу Украины решительна. Соединенные Штаты предоставляют почти 368 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны россии", — написал Блинкен в Twitter.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о выделении Украине пакета военной помощи в размере 400 млн долларов.