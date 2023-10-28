США на Генасамблеї ООН: росія намагається відвернути увагу від своєї співпраці з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сполучені Штати заявили, що кремль намагається відвернути увагу від своєї співпраці з КНДР, чи підриває довіру Радбезу ООН. Про це інформує УНН, посилаючись на трансляцію Генеральної асамблеї ООН.
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Скликання Радбезу ООН з боку рф було потрібно, щоб відвернути увагу ООН від незаконної співпраці рф та КНДР. Їхня співпраця порушує резолюції Радбезу, які росія сама колись підтримала.
"Росія підірвала довіру Ради безпеки ООН, коли скликала засідання для хибного звинувачення союзників та партнерів України в тому, що вони допомагають підтримувати законне право України оборонятися на власній суверенній території", - заявив радник-посланник місії США при Організації Джон Келлі.
За його спостереження, останнім часом кремль вдається до таких маневрів частіше на тлі розширення свого партнерства із КНДР.
"Це явно має на меті відвернути увагу", - наголосив представник США.
Ба більше, дипломат також засудив Пхеньян за надання зброї рф для атак на Україну.
"Ми нагадуємо росії, що резолюції Ради Безпеки забороняють усім державам-членам закуповувати зброю або пов'язані з нею матеріали у КНДР", - наголосив представник американської місії.
Нагадаємо
У суботу Північна Корея заявила, що Пхеньян має «непохитну волю» розширювати зв’язки з росією, критикуючи нещодавнє засудження Сполученими Штатами та їхніми союзниками ймовірних поставок зброї Пхеньяном росії як політизоване та викривлене.