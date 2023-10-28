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США на Генассамблее ООН: россия пытается отвлечь внимание от своего сотрудничества с КНДР

Киев • УНН

 • 79417 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Соединенные Штаты заявили, что кремль пытается отвлечь внимание от своего сотрудничества с КНДР, или подрывает доверие Совбеза ООН. Об этом информирует УНН, ссылаясь на трансляцию Генеральной ассамблеи ООН.

США на Генассамблее ООН: россия пытается отвлечь внимание от своего сотрудничества с КНДР

Детали 

Созыв Совбеза ООН со стороны рф был нужен, чтобы отвлечь внимание ООН от незаконного сотрудничества рф и КНДР. Их сотрудничество нарушает резолюции Совбеза, которые россия сама когда-то поддержала.

"Россия подорвала доверие Совета безопасности ООН, когда созвала заседание для ложного обвинения союзников и партнеров Украины в том, что они помогают поддерживать законное право Украины обороняться на собственной суверенной территории", - заявил советник-посланник миссии США при Организации Джон Келли.

По его наблюдениям, в последнее время кремль прибегает к таким маневрам чаще на фоне расширения своего партнерства с КНДР.

"Это явно имеет целью отвлечь внимание", - подчеркнул представитель США.

Более того, дипломат также осудил Пхеньян за предоставление оружия рф для атак на Украину. 

"Мы напоминаем россии, что резолюции Совета Безопасности запрещают всем государствам-членам закупать оружие или связанные с ним материалы у КНДР", - подчеркнул представитель американской миссии.

Напомним

В субботу Северная Корея заявила, что Пхеньян имеет «непоколебимую волю» расширять связи’с Россией, критикуя недавнее осуждение Соединенными Штатами и их союзниками вероятных поставок оружия Пхеньяном России как политизированное и искаженное.

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