США на Генассамблее ООН: россия пытается отвлечь внимание от своего сотрудничества с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Соединенные Штаты заявили, что кремль пытается отвлечь внимание от своего сотрудничества с КНДР, или подрывает доверие Совбеза ООН. Об этом информирует УНН, ссылаясь на трансляцию Генеральной ассамблеи ООН.
Детали
Созыв Совбеза ООН со стороны рф был нужен, чтобы отвлечь внимание ООН от незаконного сотрудничества рф и КНДР. Их сотрудничество нарушает резолюции Совбеза, которые россия сама когда-то поддержала.
"Россия подорвала доверие Совета безопасности ООН, когда созвала заседание для ложного обвинения союзников и партнеров Украины в том, что они помогают поддерживать законное право Украины обороняться на собственной суверенной территории", - заявил советник-посланник миссии США при Организации Джон Келли.
По его наблюдениям, в последнее время кремль прибегает к таким маневрам чаще на фоне расширения своего партнерства с КНДР.
"Это явно имеет целью отвлечь внимание", - подчеркнул представитель США.
Более того, дипломат также осудил Пхеньян за предоставление оружия рф для атак на Украину.
"Мы напоминаем россии, что резолюции Совета Безопасности запрещают всем государствам-членам закупать оружие или связанные с ним материалы у КНДР", - подчеркнул представитель американской миссии.
Напомним
В субботу Северная Корея заявила, что Пхеньян имеет «непоколебимую волю» расширять связи’с Россией, критикуя недавнее осуждение Соединенными Штатами и их союзниками вероятных поставок оружия Пхеньяном России как политизированное и искаженное.