США можуть уникнути рецесії у 2023 році, Європі так не пощастило - Morgan Stanley

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У той же час очікуване відновлення Китаю після майже трирічного стримування COVID-19 має призвести до відновлення його економіки та інших азіатських ринків, що розвиваються, заявили аналітики інвестиційного банку в серії звітів, опублікованих у неділю.

«Ризики знижуються», - йдеться у звітах, які прогнозують зростання світової економіки на 2,2% наступного року, що нижче останньої оцінки зростання Міжнародного валютного фонду у 2,7%.

Наступного року Morgan Stanley прогнозує різкий розкол між розвиненими економіками, що «перебувають у рецесії або близькій до неї», тоді як економіки, що розвиваються, «скромно відновлюються», але загальний глобальний підйом, швидше за все, залишиться недосяжним. Прогнозується, що економіка Китаю зросте на 5% у 2023 році, перевищивши середнє зростання в 3,7%, очікуване для ринків, що розвиваються, тоді як середнє зростання в групі 10 розвинутих країн прогнозується всього на 0,3%.

Центральні банки по всьому світу підвищили відсоткові ставки цього року, щоб приборкати інфляцію, а в Сполучених Штатах Morgan Stanley передбачив, що Федеральна резервна система збереже високі ставки у 2023 році, оскільки інфляція залишається високою після піку у четвертому кварталі цього року.

«Економіка США подолає рецесію в 2023 році, але приземлення не здається таким м'яким, оскільки зростання кількості робочих місць значно сповільнюється, а рівень безробіття продовжує зростати», - йдеться у звіті, який прогнозує зростання на 0,5% наступного року.

На думку аналітиків, і в глобальному масштабі пік інфляції має припасти на поточний квартал, «а наступного року дефляція відіграватиме ключову роль».