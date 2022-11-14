США могут избежать рецессии в 2023 году, Европе так не повезло - Morgan Stanley

Детали

В то же время ожидаемое восстановление Китая после почти трехлетнего сдерживания COVID-19 должно привести к восстановлению его экономики и других развивающихся азиатских рынков, заявили аналитики инвестиционного банка в серии отчетов, опубликованных в воскресенье.

«Риски снижаются», - говорится в отчетах, прогнозирующих рост мировой экономики на 2,2% в следующем году, что ниже последней оценки роста Международного валютного фонда в 2,7%.

В следующем году Morgan Stanley прогнозирует резкий раскол между развитыми экономиками, «находящимися в рецессии или близкой к ней», тогда как развивающиеся экономики «скромно восстанавливаются», но общий глобальный подъем, скорее всего, останется недостижимым. Прогнозируется, что экономика Китая вырастет на 5% в 2023 году, превысив средний рост в 3,7%, ожидаемый для развивающихся рынков, тогда как средний рост в группе 10 развитых стран прогнозируется всего на 0,3%.

Центральные банки по всему миру повысили процентные ставки в этом году, чтобы обуздать инфляцию, а в Соединенных Штатах Morgan Stanley предусмотрел, что Федеральная резервная система сохранит высокие ставки в 2023 году, поскольку инфляция остается высокой после пика в четвертом квартале этого года.

«Экономика США преодолеет рецессию в 2023 году, но приземление не кажется таким мягким, поскольку рост количества рабочих мест значительно замедляется, а уровень безработицы продолжает расти», - говорится в отчете, который прогнозирует рост на 0,5% в следующем году.

По мнению аналитиков, и в глобальном масштабе пик инфляции должен прийтись на текущий квартал, «а в следующем году дефляция будет играть ключевую роль».