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США хочуть до 2025 року розмістити в Японії новий радар ПРО

США хочуть до 2025 року розмістити в Японії новий радар ПРО

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. США в рамках зміцнення системи оборони своєї території від удару міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) планують до 2025 року розмістити в Японії новий потужний наземний радар. Про це повідомила в понеділок газета Yomiuri, передає УНН.

Аналогічний радар планується також дислокувати і на Гаваях в 2023 році, щоб забезпечити більш широку зону покриття. Відзначається, що подібна система стеження покликана зафіксувати запуск МБР, в тому числі з мобільної пускової установки, і обмінятися інформацією про місце старту і траєкторії для подальшого нанесення удару за допомогою установок з протиракетами в штатах Каліфорнія і Аляска.

За рахунок більш близького розташування радарів до Корейського півострова США в першу чергу хочуть усунути загрозу ракетного удару з боку КНДР. Відповідний пункт про необхідність зміцнення систем спостереження в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні був також раніше внесений в нову Стратегію подальшого розвитку системи ПРО США.

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Видання зазначає, що такий потужний радар може чинити серйозний вплив на навколишнє середовище, і тому плани Вашингтона, ймовірно, зіштовхнуться з критикою місцевої влади в Японії. Крім того, до 2023 року японська сторона має намір розгорнути в префектурах Ямагуті і Акіта два американських наземних комплексу ПРО Aegis Ashore. Це також уже викликало негативну реакцію в префектуральних адміністраціях.

Нова Стратегія подальшого розвитку американської системи ПРО була представлена ​​17 січня президентом США Дональдом Трампом і опублікована міністерством оборони США. У ній, зокрема, наголошується на перспективи виведення в космос систем виявлення ракетних загроз, що з точки зору Вашингтона, дозволить позбавити противників США можливості стримування їх союзників. Також в документі особливу увагу приділено планам вдосконалення нинішніх можливостей ПРО США для ефективного захисту від потенційних атак супротивників із застосуванням гіперзвукових і крилатих ракет.

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Як повідомляв УНН, у найближчі п’ять років Японія прискорить витрати на передові винищувачі-невидимки, ракети дальнього радіуса дії та інше обладнання, щоб підтримати американські війська, які стоять перед збройними силами Китаю в Західній частині Тихого океану.

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