США і Катар наклали санкції на фінансову мережу "Хезболли"

Цитата

"Хезболла прагне зловживати міжнародною фінансовою системою, створюючи глобальні мережі фінансистів, щоб поповнити свою казну і підтримати свою терористичну діяльність, - заявила директор Управління з контролю за іноземними активами Андреа Гацькою. - Транскордонний характер цієї фінансової мережі Хезболли підкреслює важливість нашого постійного співробітництва з міжнародними партнерами, такими як уряд Катару, для захисту США та міжнародних фінансових систем від терористичних зловживань".

Деталі

До списку санкцій були внесені Алі Реда Хасан аль-Бана, Алі Реда аль-Кассаба Ларі і Абд аль-Муаїд аль-Бана за надання фінансової, матеріальної або технологічної підтримки "Хезболлі".

Абд аль-Рахман Абд ан-Набі Шамс, Яхья Мухаммад аль-Абд-аль-Мухсін, Маджд Фаїз аль-Устадз і Сулейман аль-Бана внесені в список за надання матеріальної підтримки Алі аль-Бана. Крім того, до списку потрапила компанія AlDar Properties, що базується в Катарі, і належить Сулейману аль-Бана або контрольована ним.

Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що цей крок був "одним з найзначніших спільних дій", зроблених Вашингтоном з членом Ради співробітництва країн Перської затоки, і закликав інші уряди наслідувати його приклад у боротьбі з "Хезболлою".

Бахрейн також одночасно заморозив банківські рахунки, пов'язані з мережею.

Доповнення

Сполучені Штати оголосили "Хезболлу" іноземною терористичною організацією в 1997 році, а Рада співробітництва країн Перської затоки - в 2016 році.