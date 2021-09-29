США і Катар наклали санкції на фінансову мережу "Хезболли"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Міністерство фінансів США заявило, що Сполучені Штати і Катар скоординували свої дії проти фінансової мережі "Хезболли" на Аравійському півострові, ввівши ряд нових санкцій, передає Reuters, інформує УНН.
Цитата
"Хезболла прагне зловживати міжнародною фінансовою системою, створюючи глобальні мережі фінансистів, щоб поповнити свою казну і підтримати свою терористичну діяльність, - заявила директор Управління з контролю за іноземними активами Андреа Гацькою. - Транскордонний характер цієї фінансової мережі Хезболли підкреслює важливість нашого постійного співробітництва з міжнародними партнерами, такими як уряд Катару, для захисту США та міжнародних фінансових систем від терористичних зловживань".
Деталі
До списку санкцій були внесені Алі Реда Хасан аль-Бана, Алі Реда аль-Кассаба Ларі і Абд аль-Муаїд аль-Бана за надання фінансової, матеріальної або технологічної підтримки "Хезболлі".
Абд аль-Рахман Абд ан-Набі Шамс, Яхья Мухаммад аль-Абд-аль-Мухсін, Маджд Фаїз аль-Устадз і Сулейман аль-Бана внесені в список за надання матеріальної підтримки Алі аль-Бана. Крім того, до списку потрапила компанія AlDar Properties, що базується в Катарі, і належить Сулейману аль-Бана або контрольована ним.
Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що цей крок був "одним з найзначніших спільних дій", зроблених Вашингтоном з членом Ради співробітництва країн Перської затоки, і закликав інші уряди наслідувати його приклад у боротьбі з "Хезболлою".
Бахрейн також одночасно заморозив банківські рахунки, пов'язані з мережею.
Доповнення
Сполучені Штати оголосили "Хезболлу" іноземною терористичною організацією в 1997 році, а Рада співробітництва країн Перської затоки - в 2016 році.