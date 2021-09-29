США и Катар наложили санкции на финансовую сеть "Хезболлы"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство финансов США заявило, что Соединенные Штаты и Катар скоординировали свои действия против финансовой сети "Хезболлы" на Аравийском полуострове, введя ряд новых санкций, передает Reuters, информирует УНН.
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"Хезболла стремится злоупотреблять международной финансовой системой, создавая глобальные сети финансистов, чтобы пополнить свою казну и поддержать свою террористическую деятельность, - заявила директор Управления по контролю за иностранными активами Андреа Гацко. - Трансграничный характер этой финансовой сети Хезболлы подчеркивает важность нашего постоянного сотрудничества с международными партнерами, такими как правительство Катара, для защиты США и международных финансовых систем от террористических злоупотреблений".
Детали
В список санкций были внесены Али Реда Хасан аль-Бана, Али Реда аль-Кассаба Ларри и Абд аль-Муаид аль-Бана за предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки "Хезболле".
Абд аль-Рахман Абд ан-Наби Шамс, Яхья Мухаммад аль-Абд-аль-Мухсин, Маджд Фаиз аль-Устадз и Сулейман аль-Бана внесены в список за предоставление материальной поддержки Али аль-Бана. Кроме того, в список попала компания AlDar Properties, базирующаяся в Катаре, и принадлежащая Сулейману аль-Бана или контролируемая им.
Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что этот шаг был "одним из самых значительных совместных действий", сделанных Вашингтоном с членом Совета сотрудничества стран Персидского залива, и призвал другие правительства последовать его примеру в борьбе с "Хизбаллой".
Бахрейн также одновременно заморозил банковские счета, связанные с сетью.
Дополнение
Соединенные Штаты объявили "Хезболлу" иностранной террористической организацией в 1997 году, а Совет сотрудничества стран Персидского залива - в 2016 году.