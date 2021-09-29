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США и Катар наложили санкции на финансовую сеть "Хезболлы"

США и Катар наложили санкции на финансовую сеть "Хезболлы"

Киев  •  УНН

 • 13709 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство финансов США заявило, что Соединенные Штаты и Катар скоординировали свои действия против финансовой сети "Хезболлы" на Аравийском полуострове, введя ряд новых санкций, передает Reuters, информирует УНН.

Цитата

"Хезболла стремится злоупотреблять международной финансовой системой, создавая глобальные сети финансистов, чтобы пополнить свою казну и поддержать свою террористическую деятельность, - заявила директор Управления по контролю за иностранными активами Андреа Гацко. - Трансграничный характер этой финансовой сети Хезболлы подчеркивает важность нашего постоянного сотрудничества с международными партнерами, такими как правительство Катара, для защиты США и международных финансовых систем от террористических злоупотреблений".

Детали

В список санкций были внесены Али Реда Хасан аль-Бана, Али Реда аль-Кассаба Ларри и Абд аль-Муаид аль-Бана за предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки "Хезболле".

Абд аль-Рахман Абд ан-Наби Шамс, Яхья Мухаммад аль-Абд-аль-Мухсин, Маджд Фаиз аль-Устадз и Сулейман аль-Бана внесены в список за предоставление материальной поддержки Али аль-Бана. Кроме того, в список попала компания AlDar Properties, базирующаяся в Катаре, и принадлежащая Сулейману аль-Бана или контролируемая им.

Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что этот шаг был "одним из самых значительных совместных действий", сделанных Вашингтоном с членом Совета сотрудничества стран Персидского залива, и призвал другие правительства последовать его примеру в борьбе с "Хизбаллой".

Бахрейн также одновременно заморозил банковские счета, связанные с сетью.

Дополнение

Соединенные Штаты объявили "Хезболлу" иностранной террористической организацией в 1997 году, а Совет сотрудничества стран Персидского залива - в 2016 году.

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