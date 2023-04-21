США досягли початкових цілей у забезпеченні ЗСУ снарядами та танками – Остін
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. США досягли спочатку поставлених цілей щодо забезпечення танками і снарядами Збройних Сил України. Про це заявив під час пресконференції в рамках підсумку зустрічі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін, передає УНН.
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За його словами, параметри потенційних операцій і план з надання допомоги Україні розробляли протягом кількох місяців. Спочатку було розроблено види допомоги, які повинні були надаватися українським військовослужбовцям.
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"Фактично, ми стали на шлях забезпечення Україні потужного військового потенціалу, надаючи Breadly, Stryker, інше обладнання, і, фактично, впродовж усього часу ми надавали амуніцію для того, щоб українці мали успіх на полі бою. Можна сказати, що робота була надскладна, проте ми досягли наших первинних цілей - надати найнеобхідніше", - зауважив глава Пентагону.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі додав, що передача танків Abrams Україні змінить ситуацію на полі бою в бік українських військ.
"Я думаю, що Abrams є найсучаснішими танками на сьогодні. Як тільки вони будуть задіяні в боях, ми побачимо, як зміниться ситуація. Ніхто ще не вчив танкістів, як керувати цією технікою, тому для нас це є пріоритетом - навчити достатню кількість бригад танкістів", - зазначив Міллі.
Доповнення
Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що Сполучені Штати Америки в травні почнуть навчання українських військових на танках Abrams.