США додали міністерства та військові компанії М'янми до чорного списку торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. США додали міністерства та військові компанії М'янми до чорного списку торгівлі через державний переворот 1 лютого і десятки вбитих протестантів на вулицях міст. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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США оприлюднили нові заходи щодо покарання армії М’янми за державний переворот 1 лютого, додавши міністерства оборони та внутрішніх справ країни та свої найвищі військові конгломерати до чорного списку торгівлі.
Також Вашингтон піддав М’янму обмеженням контролю над експортом “з кінцевим використанням військового призначення”, вимагаючи від своїх американських постачальників складно отримати американські ліцензії на відвантаження певних товарів.
Сполучені Штати не дозволять військовим М’янми надалі користуватися доступом до багатьох товарів.
Дві компанії, що потрапили в чорний список — Myanmar Economic Corporation та Myanmar Economic Holdings Limited — входять до провідних конгломератів військ М’янми, які контролюють величезні ділянки економіки М’янми через холдингові фірми та їх дочірні компанії, інтереси яких варіюються від пива та сигарет до телекомунікацій, шин , гірничодобувна промисловість та нерухомість.
Протести у М’янмі
Дії відбуваються у відповідь на ескалацію репресій та насильства в М’янмі, де люди вийшли на вулиці, протестуючи проти військового захоплення, яке скинуло обранців країни, включаючи фактичного лідера Аун Сан Су Чжи, яка перемогла на національних виборах у листопаді.
Поліція розірвала демонстрації зі сльозогінним газом та стріляниною у кількох містах країни. Організація Об’єднаних Націй заявила, що після перевороту було вбито щонайменше 54 людини. Заарештовано понад 1700 людей, у тому числі 29 журналістів.
Минулого місяця президент Джо Байден запровадив санкції проти М’янми — щодо осіб, відповідальних за скидання цивільного уряду країни південно-східної Азії, включаючи міністра оборони та три компанії з сектору нефриту та дорогоцінних каменів.