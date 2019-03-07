США депортували півтисячі нелегалів, залишивши їх без дітей

КИЇВ. 7 березня. УНН. Адміністрація президента США Трампа встановила, що 471 батько-нелегал, які були депортовані зі Сполучених Штатів без своїх дітей і "без надання можливості вибрати або відмовитися від возз'єднання сім'ї". Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.