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США депортували півтисячі нелегалів, залишивши їх без дітей

США депортували півтисячі нелегалів, залишивши їх без дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Адміністрація президента США Трампа встановила, що 471 батько-нелегал, які були депортовані зі Сполучених Штатів без своїх дітей і "без надання можливості вибрати або відмовитися від возз'єднання сім'ї". Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Така інформація була опублікована в позові про розлуку сім'ї "місіс Л" проти Департаменту імміграції та митного контролю.

Адміністрація Трампа раніше визнавала, що батьки були депортовані без своїх дітей, але в останньому звіті наводяться дані, які були запитані Американським союзом громадянських свобод (ACLU) для кращого відстеження возз'єднань сімей нелегалів.

ACLU подав позов проти адміністрації Трампа в минулому році від імені конголезької жінки, званої "місіс Л", яка шукала притулок в США і була розлучена зі своєю 7-річною донькою. Справe булj пізніше розширено до колективного позову.

У червні минулого року окружний суддя Дана Саброу оголосила попередн. судову заборону, яка припинив практику розлучення сімей на кордоні між США і Мексикою, і було наказано возз'єднати вже розлучені родини.

Нагадаємо, рекордна кількість нелегальних мігрантів змогли недавно потрапити із Мексики до США, створивши підкоп під стіною на кордоні.

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