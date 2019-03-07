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США депортировали полтысячи нелегалов, оставив их без детей

США депортировали полтысячи нелегалов, оставив их без детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Администрация президента США Трампа установила, что 471 родитель-нелегал, которые были депортированы из Соединенных Штатов без своих детей и "без предоставления возможности выбрать или отказаться от воссоединения семьи". Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Такая информация была опубликована в иске о разлучении семьи "миссис Л" против Департамента иммиграции и таможенного контроля.

Администрация Трампа ранее признавала, что родители были депортированы без своих детей, но в последнем отчете приводятся обновленные данные, которые были запрошены Американским союзом гражданских свобод (ACLU) для лучшего отслеживания воссоединений семей нелегалов.

ACLU подал иск против администрации Трампа в прошлом году от имени конголезской женщины, называемой "миссис Л", которая искала убежище в США и была разлучена со своей 7-летней дочерью. Дело было позже расширено до коллективного иска.

В июне прошлого года окружной судья Дана Саброу огласила предварительный судебный запрет, который прекратил практику разлучения семей на границе между США и Мексикой, и было приказано воссоединить уже разлученные семьи.

Напомним, рекордное количество нелегальных мигрантов недавно смогли попасть из Мексики в США, создав подкоп под стеной на границе.

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