США депортировали полтысячи нелегалов, оставив их без детей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Администрация президента США Трампа установила, что 471 родитель-нелегал, которые были депортированы из Соединенных Штатов без своих детей и "без предоставления возможности выбрать или отказаться от воссоединения семьи". Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Такая информация была опубликована в иске о разлучении семьи "миссис Л" против Департамента иммиграции и таможенного контроля.
Администрация Трампа ранее признавала, что родители были депортированы без своих детей, но в последнем отчете приводятся обновленные данные, которые были запрошены Американским союзом гражданских свобод (ACLU) для лучшего отслеживания воссоединений семей нелегалов.
ACLU подал иск против администрации Трампа в прошлом году от имени конголезской женщины, называемой "миссис Л", которая искала убежище в США и была разлучена со своей 7-летней дочерью. Дело было позже расширено до коллективного иска.
В июне прошлого года окружной судья Дана Саброу огласила предварительный судебный запрет, который прекратил практику разлучения семей на границе между США и Мексикой, и было приказано воссоединить уже разлученные семьи.
Напомним, рекордное количество нелегальных мигрантов недавно смогли попасть из Мексики в США, создав подкоп под стеной на границе.