США більше не допомагають палестинській адміністрації

За словами джерела агентства після вступу в силу прийнятого Конгресом закону про антитерористичну діяльність, що дозволяє подавати позови проти будь-яких структур, які отримують фінансування з Вашингтона, адміністрація Махмуда Аббаса оголосила, що повністю відмовляється від американських грошей.

У селі Джаба на Західному березі Йордану всі проекти заморожені: "Коли починалося будівництво, ми були налаштовані оптимістично, але зараз відчуваємо себе пригніченими. Школярам в нашому селі більше ніде вчитися, їм доводиться ходити в школу в семи кілометрах звідси", - говорить Зеяб Машалла, глава місцевої влади.

Як відзначають експерти, велика частина виплат була припинена адміністрацією Дональда Трампа в 2017-2018 роках, але до останнього моменту США перераховували кошти на місію координатора з питань безпеки (USSC). Вона була створена 14 років тому для взаємодії з силовими структурами ПА. Це вже викликало серйозну стурбованість ізраїльських служб безпеки, які лобіюють внесення змін до американського закону.



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