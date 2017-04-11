Спрощено порядок інформування прикордонників про незаконне відвідання іноземцями Криму

"З цією метою на офіційному веб-сайті відомства створено та введено в дію інформаційний блок "СТОП-ЛИСТ" (http://dpsu.gov.ua/ua/stop_list), який дозволяє громадянам на добровільних засадах інформувати правоохоронців про осіб, які незаконно потрапили до ТОТ АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Отримана у такий спосіб інформація використовуватиметься як додаткова під час здійснення прикордонного контролю та прийняття правового рішення.

Також нагадується, що на підставі ст. 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("порушення порядку в’їзду/виїзду на/з ТОТУ") та ст. 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" іноземці, які порушили порядок в’їзду на ТОТ АР Крим або виїзду з неї, притягуються до адміністративної відповідальності та їм забороняється в’їзд в Україну строком на 3 роки.

Як повідомляв УНН 10 квітня, міністерство закордонних справ України направило ноту італійській стороні через експорт товарів з Криму.