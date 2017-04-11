Упрощен порядок информирования пограничников о незаконном посещения иностранцами Крыма

"С этой целью на официальном сайте ведомства создан и введен в действие информационный блок "СТОП-ЛИСТ"(http://dpsu.gov.ua/ua/stop_list), который позволяет гражданам на добровольных началах информировать правоохранителей о лицах, незаконно пребывали на временно оккупированной территории (ВОТ - ред.) АР Крым", - говорится в сообщении.

Полученная таким образом информация будет использоваться как дополнительная при осуществлении пограничного контроля и принятия правового решения.

Также напоминается, что на основании ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("нарушение порядка въезда/выезда в/из ВОТ) и ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" иностранцы, нарушившие порядок въезда на ВОТ АР Крым или выезда из нее, привлекаются к административной ответственности и им запрещается въезд в Украину сроком на 3 года.

Как сообщал УНН 10 апреля, министерство иностранных дел Украины направило ноту итальянской стороне из-за экспорта товаров из Крыма.