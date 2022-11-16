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Справу Тарпана “гальмують”? Майже рік жодної судової ухвали

Справу Тарпана “гальмують”? Майже рік жодної судової ухвали

Київ • УНН

 • 315649 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, вже майже рік у кримінальному провадженні за підозрою екс-депутату Одеської міськради Руслану Тарпану спостерігається "тиша", передає УНН.

Деталі

Кримінальне провадження № 42019160000000581 за ст. ч.3 ст.27, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України стосується розкрадання коштів на проекті "Глибоководний випуск" в Одесі. На його реалізацію держава виділила майже 600 млн грн, підряди з будівництва “Глибоководного випуску” віддали компаніям афільованим до колишнього одеського депутата Руслана Тарпана, та з плином понад 10 років - випуск так і не було збудовано та запущено.

У вказаному кримінальному провадженні вже 11 місяців спостерігається тиша. За цей проміжок часу не було винесено жодної судової Ухвали чи то щодо проведення слідчо-оперативних заходів, чи то щодо розгляду клопотань адвокатів підозрюваної особи.

Хоча ще до грудня 2021 року у цій справі навпаки спостерігалася небачена активність і захисників Тарпана також. Суди виносили чи не щомісяця нові ухвали за наслідками розгляду їх усіляких клопотань.

До теми

"Затишшя" сталося після того, як наприкінці минулого року прокуратура домоглася заочного арешту для Руслана Тарпана.

Такий запобіжний захід підтримали як перша, так і апеляційна судові інстанції.

Нагадаємо

В прокуратурі Одеської області раніше анонсували підготовку документів для запиту на екстрадицію Руслана Тарана. Пройшов майже рік від з того часу, як прокурори вперше заявили про переклад документів, та доля запиту й досі невідома.

Українські Національні Новини

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