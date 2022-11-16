Дело Тарпана "тормозят"? Почти год никакого судебного решения

Детали

Уголовное производство №42019160000000581 по ст. ч.3 ст.27, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч. .3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УК Украины касается хищения средств на проекте "Глубоководный выпуск" в Одессе. На его реализацию государство выделило почти 600 млн грн, подряды по строительству “Глубоководного выпуска” отдали компаниям аффилированным с бывшим одесским депутатом Русланом Тарпаном, но с течением более 10 лет - выпуск так и не был построен и запущен.

В указанном уголовном производстве уже 11 месяцев наблюдается тишина. За этот промежуток времени не было вынесено ни одно судебное Постановление то ли о проведении следственно-оперативных мероприятий, то ли о рассмотрении ходатайств адвокатов подозреваемого.

Хотя еще до декабря 2021 года по этому делу наоборот наблюдалась невиданная активность и защитников Тарпана тоже. Суды выносили ежемесячно новые решения по результатам рассмотрения их всяческих ходатайств.

К теме

"Затишье" произошло после того, как в конце прошлого года прокуратура добилась заочного ареста для Руслана Тарпана.



Такую меру пресечения поддержали как первая, так и апелляционная судебные инстанции.

Напомним

В прокуратуре Одесской области ранее анонсировали подготовку документов для запроса на экстрадицию Руслана Тарана. Прошел почти год с тех пор, как прокуроры впервые заявили о переводе документов, и судьба запроса до сих пор неизвестна.