Справу гранатометника і снайпера терористів "Л/ДНР" передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Справу гранатометника і снайпера терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР” передано на розгляд суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) КК України стосовно 32-річного мешканця м. Краматорська, який воював проти Збройних сил України у складі бандформувань терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що, 5 серпня 2019 року бойовика затримано на підконтрольній території України, а саме у м. Краматорську, куди він приїхав з метою отримання внутрішнього та закордонного паспортів.
“За версією слідства, з червня 2015 року по листопад 2016 року зловмисник брав активну участь у бойових протистояннях з силами АТО в районі н.п. Ясне Докучаєвського району, поблизу м. Дебальцеве Донецької області та смт. Станиця Луганська Луганської області, воюючи на посадах гранатометника у складі 5-ї окремої мотострілкової бригади „Оплот“, інтернаціональної бригади „Пятнашка“ 1-го армійського корпусу „ДНР“ та снайпера — в 11-му гвардійському козачому батальйоні так званого „Міністерства оборони ЛНР“”, — повідомили у пресслужбі.
Вказано, що за рішенням суду обвинувачений перебуває під вартою.
Як повідомляв УНН, заступнику Слов’янського міського голови оголошено підозру у посяганні на територіальну цілісність України.