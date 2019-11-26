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Посягання на територіальну цілісність: заступнику міського голови Слов’янська оголошено підозру

Посягання на територіальну цілісність: заступнику міського голови Слов’янська оголошено підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Заступнику Слов’янського міського голови оголошено підозру у посяганні на територіальну цілісність України, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби прокуратури Донецької області.

“26 листопада ... повідомлено про підозру заступнику Слов’янського міського голови у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (інше сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) КК України”, — йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2014 року 51-річний чоловік, обіймаючи посаду депутата Слов’янської міської ради та будучи головуючим на 62 позачерговій сесії Слов’янської міської ради 6 скликання, розуміючи незаконний характер своїй дій, вніс до повістки дня сесії питання про внесення змін до структури апарату міської ради та його виконавчих органів та введення додаткової штатної одиниці, а саме — голови виконавчого комітету, затвердивши на вказаній посаді шляхом подальшого голосування Пономарьова В.В, який безпосередньо брав участь в озброєному захопленні м. Слов’янська бойовиками терористичної організації “ДНР”.

"Крім того, посадовець, діючи умисно, з метою зміни меж території та державного кордону України, вніс на розгляд депутатів, особисто проголосував “за” та підписав рішення міської ради про доручення виборчій комісії організувати та провести у м. Слов’янську та Слов’янському районі незаконний референдум щодо самовизначення так званої “ДНР”, - зазначено у повідомленні.

У подальшому на підставі вказаного рішення проведено незаконне голосування та протоколи з результатами так званого волевиявлення громадян передано озброєним бойовикам, додали у прокуратурі.

На даний час до суду спрямовано клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині засудили чоловіка, що входив до лав "народної міліції ЛНР".

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