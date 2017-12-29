Справу “діамантових прокурорів” можуть почати слухати наново — джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Голосіївський районний суд Києва може почати слухати наново справу так званих “діамантових прокурорів”. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
“Фактично з початку цього року справа лежить без руху — практично не відбулося жодного засідання по суті через неявку свідків, інші обставини. А якщо в рамках судової реформи суд розформують, то справу доведеться слухати з початку”, — сказав співрозмовник агентства.
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Як повідомляв УНН, у провадженні Голосіївського районного суду Києва перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням у хабарництві колишнього заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна, екс-заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця та підприємця Валерія Гібаленка.
За даними слідства, О.Корнієць і В.Шапакін змовилися і отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у них було виявлено понад 500 тис. доларів готівкою, автомат Калашникова і холодну зброю, багато ювелірних виробів. У квартирі О.Корнійця, серед іншого, знайшли 65 діамантів, після чого прокурора стали називати “діамантовим”.