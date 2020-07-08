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Справа "Золотого мандарина": ЄСПЛ не дозволив притягнути до відповідальності екснардепа Логвінського

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Європейський суд із прав людини не дозволив НАБУ та САП притягнути екснародного депутата України Георгія Логвінського, одного з контролерів компанії “Золотой мандарин ойл”, до кримінальної відповідальності за організацію корупційної схеми з заволодіння 54 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення НАБУ.

Слідство зібрало достатньо доказів для повідомлення йому про підозру, однак через його імунітет як близького родича судді ЄСПЛ, правоохоронні органи потребували дозволу цього суду для вчинення відповідної процесуальної дії.

“Наголошуємо, що рішення ЄСПЛ (ухвалено 6 липня 2020 року) стосується виключно одного з фігурантів розслідування і фактично унеможливлює повідомлення йому про підозру до позбавлення імунітету. Водночас, досудове розслідування стосовно решти 6 учасників корупційної схеми, серед яких — колишній урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, перший заступник міністра юстиції, бенефіціар приватної компанії та ще три особи, наближені до екснардепа, — триває. Всі ці учасники схеми, розслідуваної в межах кримінального провадження, отримали підозри, а ВАКС визнав ці підозри обґрунтованими та обрав підозрюваним запобіжні заходи”, — вказали у НАБУ.

“Варто зазначити, що спроби притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів суддів ЄСПЛ є одиничними. В Україні такої практики взагалі не існувало. Така ситуація ускладнила роботу слідства, що, в кінцевому підсумку, вплинуло на суть рішення, ухваленого ЄСПЛ щодо родича судді цього суду. Ми уважно проаналізуємо рішення Європейського суду з прав людини і врахуємо його аргументи у роботі слідства”, — додали у НАБУ.

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