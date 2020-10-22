Справа "ядерних хабарів": ВАКС відпустив під особисте зобов’язання пособника Микитася

"У четвер, 22 жовтня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до директора компанії "Житло-Капітал" запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", - йдеться в повідомленні.

Також на підозрюваного покладено процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі; здати на зберігання до НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

"Строк дії обов’язків – до 28 листопада 2020 року включно", - зазначається в повідомленні.

Так, сторона обвинувачення просила застосувати до Смілого запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн з покладанням строку до 28 листопада 2020 року.

Нагадаємо, директору приватної компанії (ТОВ) повідомили про підозру у співучасті в організації надання хабара колишньому посадовцю відокремленого підрозділу ДП “НАЕК “Енергоатом” Ігорю Орлову.

Слідство встановило, що у 2017 році посадовець відокремленого підрозділу ДП “НАЕК “Енергоатом”, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав із компанією, підконтрольною екснародному депутату, договір на 929 млн грн. Згідно з ним ця компанія мала збудувати Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Згодом витрати на будівництво сховища зросли до 1,36 млрд грн. Однак об’єкт й досі не введено в експлуатацію. Натомість упродовж 2017-2019 років посадовець “Енергоатому” безоплатно одержав від іншої компанії, очолюваної директором ТОВ, і також підконтрольної екснародному депутату, три квартири в новобудовах Києва загальною вартістю майже 4,42 млн грн, що, за версією слідства, є неправомірною вигодою.

Як повідомлялося, НАБУ та САП поінформували про повідомлення перших підозр у справі “ядерних хабарів” — народному депутату України VIII скликання Максиму Микитасю та заступнику генерального директора відокремленого підрозділу НАЕК “Енергоатом” Ігорю Орлову у вчиненні кримінального корупційного правопорушення, пов’язаного з наданням та отриманням неправомірної вигоди.