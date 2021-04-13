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Справа Шеремета: сьогодні у Шевченківському райсуді відбудеться розгляд справи про вбивство журналіста

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Шевченківському районному суді міста Києва сьогодні відбудеться продовження розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це пише УНН.

Деталі

Судове засідання відбудеться о 13:00. Раніше суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника Андрія Антоненка, якого звинувачують у вбивстві та вирішив залишити його під вартою до 21 травня.

Нагадаємо

Ветерана АТО та музиканта Андрію Riffmaster Антоненка, дитячого хірурга Юлії Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Доповнення

20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.

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