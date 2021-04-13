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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 04:20 • 179730 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Дело Шеремета: сегодня в Шевченковском райсуде состоится рассмотрение дела об убийстве журналиста

Дело Шеремета: сегодня в Шевченковском райсуде состоится рассмотрение дела об убийстве журналиста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Шевченковском районном суде города Киева сегодня состоится продолжение рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет УНН.

Детали

Судебное заседание состоится в 13:00. Ранее суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника Андрея Антоненка, которого обвиняют в убийстве и решил оставить его под стражей до 21 мая.

Напомним

Ветеран АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненка, детского хирурга Юлии Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Дополнение

20 июля 2016, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае 2020 досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили .

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