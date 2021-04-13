Дело Шеремета: сегодня в Шевченковском райсуде состоится рассмотрение дела об убийстве журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Шевченковском районном суде города Киева сегодня состоится продолжение рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет УНН.
Детали
Судебное заседание состоится в 13:00. Ранее суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника Андрея Антоненка, которого обвиняют в убийстве и решил оставить его под стражей до 21 мая.
Напомним
Ветеран АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненка, детского хирурга Юлии Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Дополнение
20 июля 2016, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае 2020 досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили .