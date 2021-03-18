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Справа Scania проти "Журавлини": чи покладе апеляційний суд кінець політизації процесу завтра

Справа Scania проти "Журавлини": чи покладе апеляційний суд кінець політизації процесу завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Завтра в Північному апеляційному суді в Києві відбудеться чергове судове засідання в межах справи дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна проти українського підприємства "Журавлини". Scania оскаржує рішення суду першої інстанції на виплату компенсації українцям розміром у 123 млн грн, повідомляє УНН.

Очікування сторін напередодні суду

Судові процеси між Scania Україна та "Журавлиною" тривають вже з 2012 року. У 2020 році після програшу Scania Україна в суді першої інстанції на компенсацію 123 млн грн рішення зустріло опір з боку шведської сторони та окремих народних депутатів ТСК з питань захисту прав інвесторів, які пристали на бік шведського виробника вантажівок. Втрутились в ситуацію і Посольство Швеції.

Власник компанії "Журавлина" Олег Політило у коментарі УНН зазначив, що все, на що сподівається його підприємство – це справедливий незаангажований суд і зменшення політизації всього процесу.

"Ми очікуємо справедливості та того, що рішення суду першої інстанції залишиться без змін. Наша команда адвокатів представила дуже об’ємну та аргументовану доказову базу, тож сподіваюсь, що після того, як обґрунтованість наших вимог підтвердиться, весь цей ґвалт навколо судового процесу нарешті завершиться, а обливання брудом українського інвестора "Журавлина", який 28 років вже працює для українців, нарешті припиниться", - зазначив Політило.

Зі свого боку у Scania Україна на питання журналістів УНН щодо того, як вони оцінюють власну доказову базу та шанси на перемогу в апеляційному суді, попросили надіслати офіційний запит.

Що думають експерти

Юрист Ростислав Кравець у коментарі УНН зазначив, що у подібних заполітизованих справах дуже часто відбувається тиск на суд з боку різних зацікавлених сил.

"У таких політичних справах дуже часто трапляються випадки, коли на суддів здійснюється тиск – як з боку діючої влади, депутатів, так і з боку певних осіб. Однак на початку розгляду справи у разі якщо суддя відчуває такий тиск і не може прийняти справедливе рішення – він зобов’язаний про це повідомити сторони і взяти собі самовідвід. (…) Але я вважаю, все-таки є дуже велика надія, що судді дотримуються правил суддівської етики, правил процесуального законодавства і приймуть законне і виважене рішення без втручання сторонніх осіб і впливу на його прийняття", - зауважив юрист.

Своєю чергою експерт з побудови репутації Тарас Семенюк вважає, що в таких публічних скандалах немає переможців – в чомусь програє кожна сторона, адже репутаційні втрати та звинувачення не проходять непомітно ні для кого. Тому значно безболісніше для репутації будь-якої компанії проходять пошуки спільного знаменника та мирні перемовини.

"Звісно, коли це все доходить до спільних знаменників: "давайте по-мирному домовимося, давайте викличемо медіацію, посередника, який допоможе вирішити нам питання" - очевидно, що це правильний крок. Але коли доходить до судових процесів, то тут вже вагу мають аргументи: хто правий, а хто ні. Шлях дипломатії є прийнятним, це є нормально, коли компанії на стадії судових процесів знаходять мирну угоду, взаєморозуміння. Звісно, що це економить кошти та нерви", - вважає він.

Scania Vs. "Журавлина"

Дистриб’ютор шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінив умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з Українською розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

Відтоді між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

В результаті кульмінацією цих судових процесів стала перемога “Журавлини” в 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. Зараз Scania Україна оскаржує це рішення у судовому порядку.

Доповнення

Нагадаємо, напередодні першого апеляційного засідання адвокат Scania Станіслав Єна погрожував власнику української компанії “Журавлина” Олегу Політилу кримінальною справою. При цьому, як виявилось, сам адвокат має проблеми з ордерами та адвокатською документацією. 

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