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Дело Scania против "Журавлыны": положит ли апелляционный суд конец политизации процесса завтра

Дело Scania против "Журавлыны": положит ли апелляционный суд конец политизации процесса завтра

Киев  •  УНН

 • 22928 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Завтра в Северном апелляционном суде в Киеве состоится очередное судебное заседание в рамках дела дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украины против украинского предприятия "Журавлыны". Scania обжалует решение суда первой инстанции на выплату компенсации украинцев размером в 123 млн грн, сообщает УНН.

Ожидания сторон накануне суда

Судебные процессы между Scania Украина и "Журавлыны" продолжаются уже с 2012 года. В 2020 году после проигрыша Scania Украина в суде первой инстанции на компенсацию 123 млн грн решение встретило сопротивление со стороны шведской стороны и отдельных народных депутатов ВСК по вопросам защиты прав инвесторов, которые приняли сторону шведского производителя грузовиков. Вмешались в ситуацию и Посольство Швеции.

Владелец компании "Журавлына" Олег Политыло в комментарии УНН отметил, что все, на что надеется его предприятие - это справедливый незаангажированный суд и уменьшение политизации всего процесса.

"Мы ожидаем справедливости и того, что решение суда первой инстанции останется без изменений. Наша команда адвокатов представила очень объемную и аргументированную доказательную базу, поэтому надеюсь, что после того, как обоснованность наших требований подтвердится, весь этот шум вокруг судебного процесса наконец завершится, а обливание грязью украинской инвестора "Журавлына", который 28 лет уже работает для украинцев, наконец прекратится", - отметил Политыло.

Со своей стороны в Scania Украина на вопросы журналистов УНН о том, как они оценивают собственную доказательную базу и шансы на победу в апелляционном суде, попросили прислать официальный запрос.

Что думают эксперты

Юрист Ростислав Кравец в комментарии УНН отметил, что в подобных политизированных делах очень часто происходит давление на суд со стороны различных заинтересованных сил.

"В таких политических делах очень часто встречаются случаи, когда на судей оказывается давление - как со стороны действующей власти, депутатов, так и со стороны определенных лиц. Однако в начале рассмотрения дела в случае если судья чувствует такое давление и не может принять справедливое решение - он обязан об этом сообщить стороны и взять себе самоотвод. (...) Но я считаю, все-таки очень большая надежда, что судьи будут соблюдать правила судейской этики, правила процессуального законодательства и примут законное и взвешенное решение без вмешательства посторонних лиц и влияния на его принятие", - отметил юрист.

В свою очередь эксперт по построению репутации Тарас Семенюк считает, что в таких публичных скандалах нет победителей - в чем-то проигрывает каждая сторона, ведь репутационные потери и обвинения не проходят незаметно ни для кого. Поэтому значительно безболезненнее для репутации любой компании проходят поиски общего знаменателя и мирные переговоры.

"Конечно, когда это все доходит до общих знаменателей: "давайте по-мирному договоримся, давайте вызовем медиации, посредника, который поможет решить нам вопрос" - очевидно, что это правильный шаг. Но когда доходит до судебных процессов, то уже вес имеют аргументы: кто прав, а кто нет. Путь дипломатии является приемлемым, это нормально, когда компании на стадии судебных процессов находят мирное соглашение, взаимопонимание. Конечно, это экономит средства и нервы", - считает он.

Scania Vs. "Журавлына"

Дистрибьютор шведских грузовиков Scania Украина в 2009 году изменил условия договоров для сервисного и дилерского центра "Журавлына" на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных "Журавлыной" инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинцами разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией этих судебных процессов стала победа "Журавлыны" в 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. Сейчас Scania Украина оспаривает это решение в судебном порядке.

Дополнение

Напомним, накануне первого апелляционного заседания адвокат Scania Станислав Ена угрожал владельцу украинской компании "Журавлына" Олегу Политыло уголовным делом. При этом, как оказалось, сам адвокат имел проблемы с ордерами и адвокатской документацией.

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