Справа про закатовану дитину у Харкові: засідання щодо інспектора ювенальної превенції відклали

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"18.03.2021 року слухання у справі не відбулось, з причини зайнятості судді в іншому процессі. Також протягом дня від захисника надійшла заява про відкладення розгляду справи, з причини хвороби обвинуваченої. Наступне судове засідання призначено на 23.03.2021 року на 9:30", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Суд у Харкові призначив покарання батькам, яких обвинувачували у катуванні свого трирічного сина.



Водночас правоохоронними органами було виявлено факт, що родичі цієї родини намагалися зарадити трагедії і повідомляли про факти катування дитини Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Новобаварського району Харкова. Проте належного реагування не отримали.

Крім того, правоохоронцями встановлено, що старшим інспектором ювенальної превенції СППП повідомлення про факти катування дитини, яке надійшло від вищевказаного Центру, залишилось без своєчасного (у триденний строк) розгляду та проведення будь-яких заходів, спрямованих на виявлення дитини, що перебувала в складних життєвих обставинах і потребувала сторонньої допомоги, а також для забезпечення захисту її життя та попередження трагедії. Інспектором не було здійснено відвідання постраждалої дитини, не було вжито заходів щодо її термінового вилучення із сім’ї та подальшого влаштування у відповідні органи, не було проінформовано керівника органу досудового розслідування для попередньої кваліфікації факту та внесення інформації до ЄРДР, не було здійснено будь-яких превентивних заходів із батьками потерпілої дитини та не проінформовані компетентні служби та відомства щодо вчинення насильства в родині.

Пізніше прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості старшому інспектору ювенальної превенції районного відділу поліції.



Так, повідомляється, що судовий розгляд триває на стадії судового слідства. Обвинувачена повністю не визнає своєї вини.