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Дело о замученном ребенке в Харькове: заседание относительно инспектора ювенальной превенции отложили

Киев  •  УНН

 • 16526 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Суд отложил на 23 марта рассмотрение дела в отношении старшего инспектора ювенальной превенции, обвиняемой в служебной халатности относительно пыток ребенка в семье харьковчан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда Харькова.

Цитата:

"18.03.2021 года слушания по делу не произошло, по причине занятости судьи в другом процессе. Также в течение дня от защитника поступило заявление об отложении рассмотрения дела, по причине болезни обвиняемой. Следующее судебное заседание назначено на 23.03.2021 года на 9:30" , - говорится в сообщении.

Детали

Суд в Харькове назначил наказание родителям, которых обвиняли в пытках своего трехлетнего сына.

В то же время правоохранительными органами был выявлен факт, что родственники этой семьи пытались предотвратить трагедию и сообщали о фактах пыток ребенка в Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи Новобаварского района Харькова. Однако надлежащего реагирования не получили.

Кроме того, правоохранителями установлено, что старшим инспектором ювенальной превенции СППП сообщение о фактах пыток ребенка, которое поступило от вышеуказанного Центра, осталось без своевременного (в трехдневный срок) рассмотрения и проведения любых мероприятий, направленных на выявление ребенка, находившегося в сложных жизненных обстоятельствах и нуждавшегося в посторонней помощи, а также для обеспечения защиты его жизни и предупреждения трагедии. Инспектором не было осуществлено посещение пострадавшего ребенка, не были приняты меры по его срочному изъятию из семьи и дальнейшему устройству в соответствующие органы, не было проинформировано руководителя органа досудебного расследования для предварительной квалификации факта и внесения информации в ЕРДР, не было осуществлено любых превентивных мер с родителями пострадавшего ребенка и не осведомлены компетентные службы и ведомства относительно совершения насилия в семье.

Позже прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности старшему инспектору ювенальной превенции районного отдела полиции.

Так, сообщается, что судебное разбирательство продолжается на стадии судебного следствия. Обвиняемая полностью не признает своей вины.

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