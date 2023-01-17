Справа про розстріл євромайданівців: суд дозволив арештувати Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно колишнього президента України Віктора Януковича у справі щодо злочинів на Майдані у лютому 2014, передає УНН із посиланням на ДБР.
Цитата
"... суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно колишнього президента України (Віктора Януковича - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, ще у листопаді 2021 року ДБР завершило розслідування щодо злочинів Януковича та інших дев’ятих високопосадовців під час акцій протесту у 2014 році. Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
На даний час вже відносно усіх 10 підозрюваних заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Також суддя встановив строк стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Доповнення
Як відомо, колишньому президенту України суди раніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справах щодо узурпації влади, по Харківським угодам, дезертирству тощо.
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про економічні санкції стосовно Віктора Януковича.