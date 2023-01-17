Дело о расстреле евромайдановцев: суд разрешил арестовать Януковича

Цитата

"...суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего президента Украины (Виктора Януковича - ред.)", - говорится в сообщении.

Детали

Еще в ноябре 2021 года ГБР завершило расследование по преступлениям Януковича и других девятых высокопоставленных должностных лиц во время акций протеста в 2014 году. Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В настоящее время уже в отношении всех 10 подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также судья установил срок стороне защиты для ознакомления с материалами досудебного расследования, по завершении которого обвинительный акт будет направлен в суд.

Дополнение

Как известно, бывшему президенту Украины суды ранее избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по делам по узурпации власти, по Харьковским соглашениям, дезертирству и т.д.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о экономических санкциях в отношении Виктора Януковича.