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Справа про незаконні дії ексміністра Омеляна: завершено розслідування щодо портових зборів

Справа про незаконні дії ексміністра Омеляна: завершено розслідування щодо портових зборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Розслідування ймовірних незаконних дій ексміністра інфраструктури України Володимира Омеляна, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн, завершене. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

"Розслідування ймовірних незаконних дій ексміністра інфраструктури України, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн, завершене. 14 серпня 2020 року колишньому топ-посадовцю відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду", - йдеться у повідомленні.

У САП нагадують, що це — друге розслідування незаконних дій посадовця, розслідувана НАБУ. Справа щодо незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації ексміністром (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України) перебуває на розгляді суду з лютого 2019 року.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 19 серпня.

Нагадаємо, колишному міністру інфраструктури Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн, через виданий наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%.

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