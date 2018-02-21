Справа про держзраду Януковича: Порошенка хочуть допитати у режимі відеоконференції (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сторона обвинувачення просить суд допитати сьогодні о 14:00 Президента України Петра Порошенка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича у режимі відеоконференції з Адміністрації Президента. Про це сьогодні на початку судового засідання в Оболонському районному суді Києва заявив прокурор Руслан Кравченко, оголосивши відповідну заяву Адміністрації Президента, передає кореспондент УНН.
Як зазначив Р.Кравченко, стороною обвинувачення отримано лист від Адміністрації Президента, в якій нагадується, що Президент України є охороняємою особою, а тому заходи підвищеної безпеки можуть спричинити незручності для роботи суду і доступу громадян.
"А тому просимо суд порушити питання допитати свідка Порошенка Петра Олексійовича в режимі відеоконференції з Адміністрації Президента", - сказав він.
Сторона захисту висловилася проти цього, оскільки заходи безпеки і без того підвищені і людям вже завдано незручностей для доступу до суду.
Наразі суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.
Як повідомляв УНН, охорону Оболонського суду столиці, де сьогодні очікується допит Президента, суттєво посилили.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.