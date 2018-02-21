Дело о госизмене Януковича: Порошенко хотят допросить в режиме видеоконференции (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сторона обвинения просит суд допросить сегодня в 14:00 Президента Украины Петра Порошенко в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции из Администрации Президента. Об этом сегодня в начале судебного заседания в Оболонском районном суде Киева заявил прокурор Руслан Кравченко, объявив соответствующее заявление Администрации Президента, передает корреспондент УНН.
Как отметил Р.Кравченко, стороной обвинения получено письмо от Администрации Президента, в которой напоминается, что Президент Украины является охраняемым лицом, а потому меры повышенной безопасности могут вызвать неудобства для работы суда и доступа граждан.
"Поэтому просим суд поставить вопрос допросить свидетеля Порошенко Петра Алексеевича в режиме видеоконференции из Администрации Президента", - сказал он.
Сторона защиты высказалась против этого, поскольку меры безопасности и без того повышенные и людям уже нанесены неудобства для доступа в суд.
Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Как сообщал УНН, охрану Оболонского суда столицы, где сегодня ожидается допрос Президента, существенно усилили.
Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины В.Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям властей РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.