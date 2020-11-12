"Справа не в Епіцентрі, а в уряді": Верещук застерегла владу від сортування бізнесу

"Знову "Епіцентр". Але справа не в ньому, а в Уряді. Можна погоджуватись або не погоджуватись з доцільністю карантину вихідного дня. Особисто я проти. Не вірю в карантин вихідного дня. Але це право та відповідальність Уряду приймати такі рішення. Те, що великі компанії або наближені до влади бізнеси намагаються отримати карантинні "лазівки" - це не дивно. Дивно те, що Уряд може повторити помилки минулої весни", - зазначила вона.

Верещук нагадала, що тоді певні карантинні "лазівки" та ігнорування правил з боку наближених до влади бізнесменів, та ще й у поєднанні з низкою недоречностей, зокрема заборони прогулянок в парках, дискредитували сам карантин, а з ним і владу.

"Звертаюсь до Уряду. Вам видніше, що треба робити. Але ви маєте це робити так, щоб все було чесно, щоб всі були в рівних умовах. Якщо зараз ви будете допускати несправедливість, ваше політичне життя як Уряду буде вимірюватись певною кількістю тижнів, не місяців. Я за вас голосувала. Отже, давайте цього разу не наступати на свої ж граблі", - підкреслила вона.

Зазначимо, що днями "Епіцентр" невдало пожартував, анонсувавши 72-годинну п'ятницю, коли решта бізнесу змушені йти на карантин вихідного дня. Гіпермаркети мережі заявили, що працюватимуть у вихідні, оскільки мають у продажу продукти харчування, ліки, і корм для тварин.