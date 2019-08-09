Справа НАБУ по "Роттердам+" побудована на словах одного експерта – Трохимець

"Щонайменше не солідно, коли НАБУ засновує висновки і оголошує підозру на базі думки одного експерта. А якщо брати до уваги, що йдеться про таке суспільно важливе питання, як формула "Роттердам+", це категорично неприпустимо. Тим паче, що ім'я цього експерта є засекреченим. Виходячи з виступу Ситника, навіть не зрозуміло: думка експерта висловлена письмово або усно", - заявив Трохимець, коментуючи пресконференцію директора НАБУ Артема Ситника.

Під час пресконференції Ситник заявив: "Кожна зі складових формули ("Роттердам+" - ред.) досліджувалася на предмет її обґрунтованості. І як наслідок вивчення з самого початку, коли почалося обговорення цього тарифу, закінчуючи тим, які були викликані наслідки. Це не мої слова і не слова навіть прокурора. Це слова експерта, який зробив ці висновки на підставі постанови про призначення експертизи детектива".

Трохимець також звернув увагу на можливий комерційно-замовний характер подібних висновків невідомого експерта.

"Пам'ятаю, на початку року академік Валерій Геєць казав, що проведення подібних експертиз є своєрідним бізнесом. До речі, він тоді розповідав саме про "Роттердам+", - повідомив президент Асоціації енергетики України.

Нагадаємо, 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шести особам, причетним до введення формули "Роттердам+".