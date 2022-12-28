Справа "Межигір'я": адвокат Януковича зірвав засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Адвокат сина колишнього президента України Віктора Януковича не прийшов на засідання до ВАКС у справі щодо незаконного заволодіння резиденцією “Межигір'я”. Суд призначив йому безоплатного захисника. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.
Деталі
Чемерис підтвердила, що ВАКС залучив для захисту сина колишнього президента України адвоката із Центру безоплатної правової допомоги через те, що не прийшов його адвокат Тесленко.
Наступне засідання призначено на 3 січня на 8:30.
Таким чином вже вкотре не вдається провести підготовче засідання у справі.
Доповнення
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро скерували до суду справу щодо заволодіння резиденцією "Межигір'я".
Досудове розслідування справи Януковича та його сина щодо “Межигір'я” завершено торік.