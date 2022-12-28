Справа "Межигір'я": адвокат Януковича зірвав засідання

Деталі

Чемерис підтвердила, що ВАКС залучив для захисту сина колишнього президента України адвоката із Центру безоплатної правової допомоги через те, що не прийшов його адвокат Тесленко.

Наступне засідання призначено на 3 січня на 8:30.

Таким чином вже вкотре не вдається провести підготовче засідання у справі.

Доповнення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро скерували до суду справу щодо заволодіння резиденцією "Межигір'я".

Досудове розслідування справи Януковича та його сина щодо “Межигір'я” завершено торік.