Справа "Кузні на Рибальському": слідство підтвердило погану якість бойових катерів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Слідчий експеримент підтвердив невідповідність бойових катерів виробництва заводу “Кузня на Рибальському” вимогам замовника — Збройних сил України та Міноборони. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДБР.
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Слідчі Державного бюро розслідувань 23 та 28 жовтня цього року провели слідчі експерименти з військовими кораблями заводу “Кузня на Рибальському”. Це відбувалося у межах кримінального провадження щодо змови посадовців Міноборони та керівництва приватних компаній з організації постачання до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки невідповідної якості.
До експериментів залучили фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, ТОВ “Цеппелін Україна”, які перевіряли роботу обладнання, встановленого на катерах, а також спеціалістів українських суднобудівних підприємств.
Представники “Кузні на Рибальському” проігнорували запрошення взяти у них участь, натомість співробітники заводу намагалися перешкоджати проведенню експерименту.
Нагадаємо
2 липня 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра оборони, голові правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.
Посадовців підозрюють у змові та організації постачання до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідають встановленим вимогам і які не можуть використовувати у Збройних силах України.
Злочинні дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.