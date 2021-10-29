Справа "Кузні на Рибальському": слідство підтвердило погану якість бойових катерів

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 55019 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 102030 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 89090 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 98460 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 74678 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 67746 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 147468 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86024 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 248608 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 107885 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
91%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 21570 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 23336 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 20163 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 18646 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 23903 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 113814 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 147512 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 248641 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 421542 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 411490 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 23051 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 28923 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 29594 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 31058 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 81067 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Справа "Кузні на Рибальському": слідство підтвердило погану якість бойових катерів

Київ • УНН

 • 19957 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Слідчий експеримент підтвердив невідповідність бойових катерів виробництва заводу “Кузня на Рибальському” вимогам замовника — Збройних сил України та Міноборони. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДБР.

Справа "Кузні на Рибальському": слідство підтвердило погану якість бойових катерів

Деталі

Слідчі Державного бюро розслідувань 23 та 28 жовтня цього року провели слідчі експерименти з військовими кораблями заводу “Кузня на Рибальському”. Це відбувалося у межах кримінального провадження щодо змови посадовців Міноборони та керівництва приватних компаній з організації постачання до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки невідповідної якості.

До експериментів залучили фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, ТОВ “Цеппелін Україна”, які перевіряли роботу обладнання, встановленого на катерах, а також спеціалістів українських суднобудівних підприємств.

Представники “Кузні на Рибальському” проігнорували запрошення взяти у них участь, натомість співробітники заводу намагалися перешкоджати проведенню експерименту.

Нагадаємо

2 липня 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра оборони, голові правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.

Посадовців підозрюють у змові та організації постачання до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідають встановленим вимогам і які не можуть використовувати у Збройних силах України.

Злочинні дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60