Дело "Кузницы на Рыбальском": следствие подтвердило плохое качество боевых катеров

Детали

Следователи Государственного бюро расследований 23 и 28 октября этого года провели следственные эксперименты с военными кораблями завода “Кузница на Рыболовском”. Это происходило в рамках уголовного производства по сговору должностных лиц Минобороны и руководства частных компаний по организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники несоответствующего качества.

К экспериментам привлекли специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, ООО “Цеппелин Украина”, которые проверяли работу оборудования, установленного на катерах, а также специалистов украинских судостроительных предприятий.

Представители “Кузницы на Рыбальском” проигнорировали приглашение принять в них участие, а сотрудники завода пытались препятствовать проведению эксперимента.

Напомним

2 июля 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра обороны, председателю правления ЧАО “Кузница на Рыбальском” и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники МОУ.

Чиновников подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не отвечают установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.

Преступные действия чиновников нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.