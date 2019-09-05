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Справа "чорних ріелторів": виявлено ще 12 жертв злочинців

Справа "чорних ріелторів": виявлено ще 12 жертв злочинців

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У столиці правоохоронці виявили ще 12 жертв, які постраждали внаслідок діяльності групи "чорних ріелторів". Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань в ході розслідування діяльності групи "чорних ріелторів" у складі адвокатів, приватних нотаріусів та колишнього судді Солом’янського районного суду міста Києва, виявили ще 12 жертв злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у липні слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо спроб заволодіти майном померлих на загальну суму понад 5,6 млн грн (4-ма квартирами та коштами, розміщеними на депозитних рахунках).

На цей час слідчі ДБР виявили нові факти заволодіння вищезгаданими особами квартирами померлих. Правочини вчинялись шляхом підробки та подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі заповітів, рішень судів.

В результаті таких дій зловмисники незаконно заволоділи майном ще 12 померлих осіб. На цей час слідству відомо про 15 об’єктів нерухомості (квартири, будинки, гаражі), що розташовані на території міста Києва та Київської області.

Вартість вказаних нововиялених об’єктів становить понад 10 млн грн.

Досудове розслідування проводиться за статтями: створення злочинної організації (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України); шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України); легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України); підроблення документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України); використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Наразі слідчими ДБР проводяться санкціоновані обшуки у адвокатів та приватного нотаріуса з метою вилучення документів, що стосуються незаконного заволодіння нерухомим майном потерпілих.

У разі доведення вини, особам які вчинили вказані злочини, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна.

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