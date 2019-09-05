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6 марта, 17:12 • 118882 просмотра

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6 марта, 14:10 • 116789 просмотра

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Дело "черных риэлторов": обнаружено еще 12 жертв преступников

Дело "черных риэлторов": обнаружено еще 12 жертв преступников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В столице правоохранители обнаружили еще 12 жертв, пострадавших вследствие деятельности группы "черных риелторов". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований в ходе расследования деятельности группы "черных риелторов" в составе адвокатов, частных нотариусов и бывшего судьи Соломенского районного суда города Киева, обнаружили еще 12 жертв преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, что в июле следователи ГБР завершили досудебное расследование относительно попыток завладеть имуществом умерших на общую сумму более 5,6 млн грн (4-мя квартирами и средствами, размещенными на депозитных счетах).

В настоящее время следователи ГБР обнаружили новые факты завладения вышеуказанными лицами квартирами умерших. Сделки совершались путем подделки и дальнейшего использования заведомо поддельных официальных документов, в том числе завещаний, решений судов.

В результате таких действий злоумышленники незаконно завладели имуществом еще 12 умерших. В настоящее время следствию известно о 15 объектах недвижимости (квартиры, дома, гаражи), расположеных на территории города Киева и Киевской области.

Стоимость указанных вновь обнаруженных объектов составляет более 10 млн грн.

Досудебное расследование проводится по статьям: создание преступной организации (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины); мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины); легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины); подделка документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины); использование заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас следователями ГБР проводятся санкционированные обыски у адвокатов и частного нотариуса с целью изъятия документов, касающихся незаконного завладения недвижимым имуществом потерпевших.

В случае доказательства вины, лицам совершившим указанные преступления, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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