Споживання електрики не зросло, але дефіцит суттєвий: Укренерго допускає аварійні відключення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Споживання електроенергії в Україні на рівні попереднього дня. Дефіцит потужності суттєвий. До всіх областей доведені ліміти споживання, при перевищенні яких застосовуються аварійні відключення, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Деталі
За даними Укренерго, ситуація на 24 січня наступна:
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- Споживання електроенергії: на рівні понеділка. Виробництво електроенергії незначно збільшилось. Дефіцит потужності залишається суттєвий.
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- Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
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- Обмеження споживання та відключення: до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
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- Ремонтні роботи: завдяки тому, що «Укренерго» відновило лінію 330 кВ, збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни. Роботи відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога, ідуть постійно.
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Доповнення
Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах.