Споживання електрики не зросло, але дефіцит суттєвий: Укренерго допускає аварійні відключення

КИЇВ. 24 січня. УНН. Споживання електроенергії в Україні на рівні попереднього дня. Дефіцит потужності суттєвий. До всіх областей доведені ліміти споживання, при перевищенні яких застосовуються аварійні відключення, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.