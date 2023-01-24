Потребление электричества не выросло, но дефицит существенный: Укрэнерго допускает аварийные отключения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Потребление электроэнергии в Украине на уровне предыдущего дня. Дефицит мощности существенный. До всех областей доведены лимиты потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
По данным Укрэнерго, ситуация на 24 января следующая:
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- Потребление электроэнергии: на уровне понедельника. Производство электроэнергии незначительно увеличилось. Дефицит мощности остается существенным.
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- Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
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- Ограничения потребления и отключения: до всех облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.
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- Ремонтные работы: благодаря тому, что «Укрэнерго» восстановило линию 330 кВ, увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны. Работы по восстановлению поврежденных объектов, пораженных атаками врага, идут постоянно.
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Дополнение
Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.