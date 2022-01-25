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Спостерігав неподалік, як шукають вибухівку: у Сумах нетверезий чоловік "замінував" пасажирський потяг

Спостерігав неподалік, як шукають вибухівку: у Сумах нетверезий чоловік "замінував" пасажирський потяг

Київ • УНН

 • 9026 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У Сумах нетверезий чоловік повідомив про замінування пасажирського потягу і спостерігав, як шукають вибухівку. Про це повідомили у поліції Вінницької області, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вчора о 17:32 на спеціальну лінію 102 надійшло анонімне повідомлення з мобільного телефону, що в одному з вагонів потяга, який прибуває на станцію Суми о 18-й годині, закладено вибухівку та станеться вибух.

Пасажирський потяг ще лише наближався до перону станції Суми, а на платформах та поблизу будівлі вокзалу вже працювали поліцейські, відтісняючи пасажирів та зустрічаючих на безпечну відстань, аби ніхто не постраждав від можливого вибуху.

Терміново прибула слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції, спеціалісти вибухотехніки, поліцейські кінологи, рятувальники та екстрена медична допомога.

За результатами обстеження вибухових речовин і пристроїв в потязі та його вагонах виявлено не було.

Паралельно з оглядом пасажирського поїзда спеціальні служби поліції проводили оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення особи, яка здійснила завідомо неправдиве повідомлення про злочин. І менш ніж за дві години зловмисника було знайдено.

Ним виявився 42-річний житель обласного центру. Чоловік того вечора знаходився неподалік від залізничного вокзалу станції Суми, де разом з приятелем вживав алкогольні напої. В одного з чоловіків виникла думка таким чином "пожартувати", та подивитися, що з того буде. Тож він зателефонував до поліції й повідомив, що сам у вагон "заклав немаленьку таку вибухівку". Після здійснення дзвінка зловмисник залишився неподалік від вокзалу та здалеку спостерігав за всім, що відбувається.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності" Кримінального кодексу України. Санкція статті за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Наразі зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо

24 січня у Кривому Розі надійшло повідомлення про “замінування” всіх шкіл, в Черкасах коледжу, а в Миколаєві, зокрема двох шкіл та мерії.

Позаминулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.
Мінування продовжилися і минулого тижня.

Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадала, що такі повідомлення — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.

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